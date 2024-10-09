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شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تراجع الأجور في قطاع الأوراق المالية بأمريكا.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تراجعت أجور العاملين في قطاع الأوراق المالية في نيويورك سيتي (حي المال الأمريكي) للعام الثاني على التوالي مع تراجع أرباح شركات القطاع عن مستوياتها القياسية التي سجلتها خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.
بحسب التقرير السنوي الرسمي الصادر عن توماس دينابولي مراقب حسابات ولاية نيويورك بلغ متوسط أجور العاملين في قطاع الأوراق المالية بما فيه المكافآت 471370 دولارا سنويا خلال العام الماضي بانخفاض نسبته 2ر5% عن السنة السابقة بعد وضع معدل التضخم في الحساب.
وقال دينابولي في بيان إنه بعد سنوات الأرباح القياسية خلال الجائحة، مازالت أرباح قطاع الأوراق المالية أعلى من مستوياتها قبل الجائحة خلال عامي 2022 و2023.
وبحسب تقرير مراقب الحسابات فإن أرباح نشاط شركات الوساطة المالية في بورصة نيويورك للأوراق المالية وصلت خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 2ر23 مليار دولار بزيادة نسبتها 80% تقريبا عن الفترة نفسها من العام الماضي، مضيفا أن زيادة الأرباح يمكن أن تؤدي إلى زيادة مكافآت العاملين بنسبة 4ر7% سنويا.
في الوقت نفسه استمر ارتفاع عدد العاملين في قطاع الأوراق المالية بولاية نيويورك خلال العام الماضي ليصل إجمالي عددهم إلى 9ر214 ألف موظف بزيادة قدرها 6ر15 ألف موظف عن 2019 قبل الجائحة.
بحسب التقرير السنوي الرسمي الصادر عن توماس دينابولي مراقب حسابات ولاية نيويورك بلغ متوسط أجور العاملين في قطاع الأوراق المالية بما فيه المكافآت 471370 دولارا سنويا خلال العام الماضي بانخفاض نسبته 2ر5% عن السنة السابقة بعد وضع معدل التضخم في الحساب.
تراجع الأجوروأشارت وكالة بلومبرج للانباء إلى أنه رغم تراجع الأجور خلال العام الماضي فإنها مازالت أعلى مستويات الأجور في هذا القطاع على الإطلاق.
وقال دينابولي في بيان إنه بعد سنوات الأرباح القياسية خلال الجائحة، مازالت أرباح قطاع الأوراق المالية أعلى من مستوياتها قبل الجائحة خلال عامي 2022 و2023.
عائدات الضرائبوأضاف "كان هذا العام قويا جدا حتى الآن وقد تستمر الأرباح في مسارها التصاعدي لتتجاوز مستويات عام 2023 وتعزز عائدات الضرائب على مستوى الولاية والمدينة".
وبحسب تقرير مراقب الحسابات فإن أرباح نشاط شركات الوساطة المالية في بورصة نيويورك للأوراق المالية وصلت خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 2ر23 مليار دولار بزيادة نسبتها 80% تقريبا عن الفترة نفسها من العام الماضي، مضيفا أن زيادة الأرباح يمكن أن تؤدي إلى زيادة مكافآت العاملين بنسبة 4ر7% سنويا.
في الوقت نفسه استمر ارتفاع عدد العاملين في قطاع الأوراق المالية بولاية نيويورك خلال العام الماضي ليصل إجمالي عددهم إلى 9ر214 ألف موظف بزيادة قدرها 6ر15 ألف موظف عن 2019 قبل الجائحة.