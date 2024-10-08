شكرا لقرائتكم خبر عن «سينومي سنترز»: تأسيس صندوق استثمار عقاري بقيمة مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أبرمت شركة المراكز العربية "سينومي سنترز" المتخصصة في تطوير وإدارة المجمعات التجارية في المملكة العربية السعودية، أمس، شراكة استراتيجية مع شركة جي آي بي كابيتال، المتخصصة في قطاع الخدمات المالية والاستثمارية، لإنشاء صندوق استثماري عقاري مغلق ومتوافق مع الشريعة برأس مال أولي قدره مليار ريال.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، سيسهل الصندوق برنامج بيع الأراضي في القصيم وتطوير مركز تسوق يو ووك القصيم الذي يعد جزءًا من مخطط تيجان متعدد الاستخدامات بمساحة مليون متر مربع ويقع في بريدة في منطقة القصيم.
وأفادت بأن الصندوق يطور ويسوق الأراضي المحيطة للسكن والمكاتب والترفيه، بما يتماشى مع رؤيته الاستثمارية الطموحة للمنطقة. وقد يوقع الصندوق أيضًا اتفاقيات شراكة مع مطوري العقارات الرائدين لغرض تطوير الأراضي ضمن المخطط الرئيسي.
وتتميز الأرض بموقعها الاستراتيجي الجغرافي البارز على تقاطع الطرق الرئيسية، بما في ذلك طريق الملك عبد العزيز الذي يربط أجزاء مدينة بريدة ببعضها البعض، والتي تجذب استثمارات وتنمية حضرية أوسع نطاقًا.
ويعد بيع الأرض جزءًا من برنامج بيع الأصول غير الأساسية الاستراتيجي لسينومي سنترز بقيمة 2 مليار ريال والذي بدأ في عام 2022 لتعزيز الوضع المالي للشركة وتمويل خط مشاريعها التنموية.
ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة إكمال تطوير مركز يو ووك التجاري في القصيم حوالي 400 مليون ريال. ومن المتوقع أن تصل الإيرادات السنوية المتوقعة من المركز التجاري، بمجرد استقرارها، إلى ما يقارب 80 مليون ريال.
وبعد إنشاء الصندوق الذي يخضع لموافقة هيئة السوق المالية، ستتولى شركة جي آي بي كابيتال دور إدارة الصندوق لتسهيل بيع أرض القصيم والمساهمة في تأمين الأموال اللازمة لتطوير يو ووك القصيم. وستكون شركة سينومي سنترز المالك الوحيد للوحدات في الصندوق وستساهم في الصندوق بأصول عينية، إلى جانب أي تكاليف مادية وغير مادية تكبدتها حتى الآن.
ومن المتوقع استئناف بناء المركز التجاري في ديسمبر 2024 واستكماله في الربع الرابع من عام 2026. وستقوم سينومي سنترز بإدارته وتشغيله، ويشغل يو ووك القصيم مساحة 60 ألف متر مربع قابلة للتأجير عند اكتماله، والتي ستضم أكثر من 135 متجرًا للبيع بالتجزئة.
وجي آي بي كابيتال هي ذراع الاستثمار التابعة لبنك الخليج الدولي، تأسست بهدف تقديم مجموعة واسعة من الخدمات الاستثمارية لعملائها، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات.
منذ تأسيسها في عام2008م؛ تقدم جي آي بي كابيتال مجموعة من المنتجات والحلول المالية والمصرفية الاستثمارية المبتكرة والمخصصة؛ بما في ذلك إدارة الأصول، واستشارات أسواق رأس المال، وعمليات الدمج والاستحواذ، وأسواق رأس مال الدين، واستشارات الدين، وخدمات الوساطة.
تتمتع جي آي بي بخبرة واسعة في مجال الاستثمار، مما يجعلها شريكاً موثوقاً به لعملائها. وبفضل شبكتها العريضة من العلاقات الإقليمية والعالمية، تستطيع جي آي بي الوصول إلى فرص استثمارية متنوعة وتقديم حلول مخصصة تلبي احتياجات عملائها بدقة.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، سيسهل الصندوق برنامج بيع الأراضي في القصيم وتطوير مركز تسوق يو ووك القصيم الذي يعد جزءًا من مخطط تيجان متعدد الاستخدامات بمساحة مليون متر مربع ويقع في بريدة في منطقة القصيم.
وأفادت بأن الصندوق يطور ويسوق الأراضي المحيطة للسكن والمكاتب والترفيه، بما يتماشى مع رؤيته الاستثمارية الطموحة للمنطقة. وقد يوقع الصندوق أيضًا اتفاقيات شراكة مع مطوري العقارات الرائدين لغرض تطوير الأراضي ضمن المخطط الرئيسي.
وتتميز الأرض بموقعها الاستراتيجي الجغرافي البارز على تقاطع الطرق الرئيسية، بما في ذلك طريق الملك عبد العزيز الذي يربط أجزاء مدينة بريدة ببعضها البعض، والتي تجذب استثمارات وتنمية حضرية أوسع نطاقًا.
ويعد بيع الأرض جزءًا من برنامج بيع الأصول غير الأساسية الاستراتيجي لسينومي سنترز بقيمة 2 مليار ريال والذي بدأ في عام 2022 لتعزيز الوضع المالي للشركة وتمويل خط مشاريعها التنموية.
ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة إكمال تطوير مركز يو ووك التجاري في القصيم حوالي 400 مليون ريال. ومن المتوقع أن تصل الإيرادات السنوية المتوقعة من المركز التجاري، بمجرد استقرارها، إلى ما يقارب 80 مليون ريال.
وبعد إنشاء الصندوق الذي يخضع لموافقة هيئة السوق المالية، ستتولى شركة جي آي بي كابيتال دور إدارة الصندوق لتسهيل بيع أرض القصيم والمساهمة في تأمين الأموال اللازمة لتطوير يو ووك القصيم. وستكون شركة سينومي سنترز المالك الوحيد للوحدات في الصندوق وستساهم في الصندوق بأصول عينية، إلى جانب أي تكاليف مادية وغير مادية تكبدتها حتى الآن.
ومن المتوقع استئناف بناء المركز التجاري في ديسمبر 2024 واستكماله في الربع الرابع من عام 2026. وستقوم سينومي سنترز بإدارته وتشغيله، ويشغل يو ووك القصيم مساحة 60 ألف متر مربع قابلة للتأجير عند اكتماله، والتي ستضم أكثر من 135 متجرًا للبيع بالتجزئة.
وجي آي بي كابيتال هي ذراع الاستثمار التابعة لبنك الخليج الدولي، تأسست بهدف تقديم مجموعة واسعة من الخدمات الاستثمارية لعملائها، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات.
منذ تأسيسها في عام2008م؛ تقدم جي آي بي كابيتال مجموعة من المنتجات والحلول المالية والمصرفية الاستثمارية المبتكرة والمخصصة؛ بما في ذلك إدارة الأصول، واستشارات أسواق رأس المال، وعمليات الدمج والاستحواذ، وأسواق رأس مال الدين، واستشارات الدين، وخدمات الوساطة.
تتمتع جي آي بي بخبرة واسعة في مجال الاستثمار، مما يجعلها شريكاً موثوقاً به لعملائها. وبفضل شبكتها العريضة من العلاقات الإقليمية والعالمية، تستطيع جي آي بي الوصول إلى فرص استثمارية متنوعة وتقديم حلول مخصصة تلبي احتياجات عملائها بدقة.