شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. 675 مليون دولار قيمة تراخيص الجيل الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الاثنين 7/10/2024، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، وعلى رأسها توقيع شركات المحمول الثلاثة عقود الحصول على رخصة الجيل الخامس للمحمول مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بقيمة 150 مليون دولار لكل شركة، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى نعرضها وفقا لما يلي:

وزير الاتصالات: 675 مليون دولار قيمة تراخيص الجيل الخامس

أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن إجمالي قيمة رخص الجيل الرابع للمحمول للشركات الأربعة اورنج والمصرية للاتصالات وفودافون وإي آند 600 مليون دولار بالإضافة إلى 75 مليون دولار لتجديد الرخص للجيل الخامس للمحمول.

حظر تصدير السكر بكل أنواعه 6 أشهر للحفاظ على استقرار الأسواق

بهدف الحفاظ على استقرار أسعار السكر في الأسواق المصرية، قررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 6 أشهر.

مصر تتصدر قائمة أكبر 10دول أفريقية فى مساهمة الناتج المحلى الإجمالى للقارة

تصدرت مصر قائمة أكبر 10 دول أفريقية من حيث مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للقارة، حيث حققت أكبر حصة بنسبة 13.63%، وفقا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي (IMF) لعام 2023.

المالية: مصر على أعتاب مرحلة جديدة من الاستقرار والنمو الاقتصادى يقودها القطاع الخاص

أكد ياسر صبحى نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن مصر، على أعتاب مرحلة جديدة من الاستقرار والنمو الاقتصادي يقودها القطاع الخاص، موضحًا أن مصر تفتح أبوابها للشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولى لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وتنوعًا وقدرة على تحسين مستوى المعيشة.

وزير الاستثمار: الحكومة تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص

شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مؤتمر "مشاركة القطاع الخاص" والذي نظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة Cipe والذي ناقش أهمية ودور القطاع الخاص في الفترة القادمة وكيفية تمكين القطاع الخاص ليلعب دور أكبر في الاقتصاد وخطوات الحكومة المصرية في هذا الاتجاه.

وزير الإسكان: القطاع الخاص شارك فى التنمية العمرانية بمشروعات تخطت تريليون جنيه

عملت مصر بتوجيهات فخامة الرئيس السيسى على إحداث نقلة نوعية في مجال الإسكان والتوسع العمراني.. رغم التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف البناء وأسعار المواد الأساسية عالمياً.

سعر الذهب فى مصر يتراجع 5 جنيهات بمستهل تعاملات الأسبوع

ننشر سعر الذهب في مصر خلال مستهل التعاملات اليوم الاثنين بداية تعاملات الأسبوع، ويسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر إلي 3575 جنيهاً الآن، بتراجع بلغ 5 جنيهات.

وزير الكهرباء: إعادة هيكلة الشركة المصرية كمشغل مستقل لمنظومة نقل الكهرباء

إجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بأعضاء اللجنة التي تضم فى عضويتها الجهات المعنية، وذلك بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، للوقوف على مستجدات الأعمال والإجراءات التنفيذية التى تم اتخاذها حتى الآن وآليات عمل اللجان المنبثقة لإنهاء الاجراءات وتوصياتها وآليات التنفيذ ومعوقات العمل.

50.7 % من الوحدات السكنية نفذها القطاع الحكومى والأعمال العام فى 2022/2023



أصدر الجهـاز المركزي للتعبئـة العامـة والإحصاء اليـوم الاثنين، بياناً صحفيـــــاً بمناسبة اليوم العالمي للإسكان، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الإثنين الأول من شهر أكتوبر سنوياً، ويهدف إلى امكانية الحصول علي سكن مناسب وهو يعد أحد حقوق الانسان الأساسية، كما يهدف إلي تذكير العالم بالمسئولية المشتركة لتوفير سكن للأجيال القادمة.

صعود مؤشرات البورصة بختام جلسة الإثنين.. ورأس المال يربح 28 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات 5.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 28 مليار جنيه عند مستوى 2.249 تريليون جنيه.