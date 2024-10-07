شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على الشركة العالمية للمشروعات السياحية بـ54 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على الشركة العالمية للمشروعات السياحية، خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 14.9 ألف سهم بقيمة 54 مليون دولار، وصفقة على الشركة المصرية اليابانية لأعمال الصلب بحجم تداول 4.4 مليون سهم بقيمة 4.4 مليون جنيه، وصفقة على شركة اللوتس للإنشاءات بحجم تداول 800 ألف سهم بقيمة 4 ملايين جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 5.4 مليون سهم بقيمة أكثر من 67.4 مليون دولار عبر تنفيذ 38 عملية.

وكانت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات 5.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 28 مليار جنيه عند مستوى 2.249 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 783.3 مليون ورقة مالية بقيمة 5.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 143.8 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.09% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.75%، والعرب على 8.16%، واستحوذت المؤسسات على 22.81% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.18%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 202.2 مليون جنيه، 2.8 مليون جنيه، 81.6 مليون جنيه، 323 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 549.9 مليون جنيه، 59.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 31819 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 39316 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 13794 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 7571 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 10828 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 3275 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 8406 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1766 نقطة.