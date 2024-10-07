الاقتصاد

أسعار الفراخ البيضاء فى الأسواق اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الحليم سالم

الإثنين، 07 أكتوبر 2024 07:00 ص

استقرت أسعار الدواجن فى مصر اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024 بعد ارتفاعها امس الأحد بحوالي 7 جنيهات، سواء بسعر المزرعة أو السعر النهائي للمستهلكين، حيث تحركت أسعار الدواجن تسليم أرض المزرعة للتجار من مستويات 76 جنيهًا إلى 84 جنيهًا حاليًا.

أسعار الدواجن في مصر اليوم للمستهلكين تحركت إلى مستويات 95 جنيها للكيلو وبلغ سعر كيلو الوراك 103 جنيهًا وسجل كيلو الفراخ الأمهات 88 جنيها للمسهلكين.

وسجلت أسعار الفراخ الساسو اليوم، 98 جنيهًا الآن في المزرعة وبلغ سعر الكتكوت الساسو 26 جنيهًا وبلغ سعر الكتكوت الأبيض 46 جنيها في المزارع.

طرحت شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، مقترحا من 3 عناصر رئيسية لضبط سوق الدواجن وتهدئة حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة عقب ارتفاعات سعرية ملحوظة.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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