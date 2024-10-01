شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تدخل منافسة حامية مع أمريكا بأكبر نموذج ذكاء اصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حتى اللحظة، تسيطر شركات أمريكية مثل: "أوبن إيه آي" و"جوجل" و"ميتا" على طفرة الذكاء الاصطناعي ولكن في الأشهر الأخيرة ظهرت أسماء صينية جديدة على الساحة العالمية تحاول منافسة نظيرتها الأمريكية والتفوق عليها مستقبلاً، وفق ما ذكر موقع ريست أوف ذا وورلد. نماذج الذكاء الاصطناعي على مدار الأشهر القليلة الماضية برزت إصدارات كيوين Qwen في صدارة اهتمام الشركات التي تهتم بنماذج الذكاء الاصطناعي.

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ويعد كيوين إصدار من شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة "علي بابا" والذي صار يجتذب المزيد من المستثمرين والمحللي ما يجعل ذلك تحول مفاجئ لصناعة الذكاء الاصطناعي الصينية والتي اعتقد الكثيرون أنها محكوم عليها بالفشل بسبب القيود المفروضة على صناعة أشباه الموصلات والقيود المفروضة على الحوسبة. قدرة صينية على منافسة أمريكا يُظهِر نجاح كيوين أن الصين قادرة على التنافس مع أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي في العالم وهو مما يثير تساؤلات جدية حول المدة التي ستستمر فيها الشركات الأمريكية في الهيمنة على هذا المجال.

ومن خلال التركيز على قدرات مثل دعم لغات البرمجة لدعم نماذج الذكاء تفتح كيوين آفاقًا جديدة فيما يتعلق بما يمكن أن يفعله نموذج الذكاء الاصطناعي. تقدم الصين في الذكاء الاصطناعي يأتي الكثير من نجاح كيوين في فترة بسيطة من موقعها الفريد في السوق الصينية فعند الإطلاق قالت علي بابا أن حوالي 90 ألف عميل يستخدمون بعض النماذج من كيوين.

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في هذا السياق وكتدليل على أن السوق الصيني لم ينضب بعد، فقد ارتفعت أسهم التكنولوجيا الصينية بما في ذلك أسماء تعرضت لهزائم قاسية سابقًا مثل "علي بابا" الأسبوع الماضي حيث وصلت إلى مستويات مرتفعة لم تشهدها منذ أكثر من عام بعد أن أعلن البنك المركزي الصيني عن تدابير لتحفيز ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما يقول أن زخم الذكاء الاصطناعي الصيني ينتظر المزيد من النمو، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

أغلق مؤشر هانج سنج للتكنولوجيا في هونج كونج والذي يضم معظم أسهم التكنولوجيا الصينية الكبرى مرتفعًا بنحو 6% عند أعلى مستوى له منذ أوائل أغسطس 2023 حيث ارتفع المؤشر بنسبة 20% الأسبوع الماضي. أداء شركات التكنولوجيا أغلقت أسهم شركة علي بابا فوق 100 دولار للسهم لأول مرة منذ أغسطس من العام الماضي في الولايات المتحدة يوم الخميس الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 10% خلال الجلسة.

وفي يوم الجمعة، وصل سهم الشركة المدرج في بورصة هونج كونج إلى أعلى إغلاق له منذ فبراير 2023 بارتفاع بنحو 5% إلى 102.50 دولار هونج كونج.

وارتفعت أسهم عملاق التجارة الإلكترونية في هونج كونج بنحو 18% الاسبوع الماضي.

فيما أغلقت أسهم شركة "تينسنت" مالكة تطبيق المراسلة الأكبر في الصين "وي تشات" وواحدة من أكبر شركات الألعاب في العالم، مرتفعة بنحو 2% عند 437.80 دولار هونج كونج للسهم. وهذا هو أعلى إغلاق للشركة في أكثر من عامين ونصف ويأتي بعد ارتفاع سهم تينسنت بنحو 49% هذا العام وسط تعافي أعمالها الأساسية في مجال الألعاب.

أنهت شركة توصيل الطعام العملاقة "ميتوان" أسهم هونج كونج الجلسة مرتفعة بنسبة 8% عند 164.60 دولار هونج كونج للسهم وهو أعلى مستوى إغلاق للشركة منذ فبراير منذ العام الماضي.

يأتي ارتفاع السوق بعد أن أعلن بنك الشعب الصيني الأسبوع الماضي عن خفض كمية النقد التي تحتاج البنوك إلى الاحتفاظ بها. وحدد البنك المركزي خططًا لدعم سوق العقارات المتعثرة بشكل أكبر بما في ذلك تمديد التدابير لمدة عامين وخفض أسعار الفائدة على الرهن العقاري الحالي.