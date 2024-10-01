شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع التضخم في ألمانيا للشهر الثاني على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع التضخم بألمانيا في شهر سبتمبر الجاري إلى معدل سنوي بلغ 6ر1%، وهو الشهر الثاني على التوالي الذي ينخفض فيه التضخم إلى أقل من 2%.

وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، أن نسبة التضخم السنوي في أكبر اقتصاد بأوروبا بلغت 9ر1% بالمقارنة مع نفس الشهر من العام السابق. التضخم في ألمانيا ويضع هذا المعدل التضخم في ألمانيا عند أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة أعوام، ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يستمر التضخم في ألمانيا في الانخفاض.

وكانت مجموعة من معاهد البحوث الاقتصادية الرائدة في ألمانيا، توقعت في تقريرها الصادر في الخريف والذي نشر مؤخرا، ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 2ر2% في العام الحالي، بانخفاض كبير عن 9ر5% في عام 2023.

وتوقعوا أن يبلغ التضخم 0ر2% في عام .2025 ومن المرجح أن يمنح تراجع التضخم في ألمانيا البنك المركزي الأوروبي مزيدًا من الحرية لتعديل أسعار الفائدة الرئيسية. السياسة النقدية في منطقة اليورو بينما يسعى قادة السياسة النقدية إلى تحقيق توازن بين مكافحة التضخم والنمو الاقتصادي.

وكلف البنك المركزي الأوروبي بشكل واضح بخفض معدل التضخم السنوي في جميع أنحاء منطقة اليورو إلى أقل من 2%.

ووافق مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي على سلسلة غير مسبوقة من زيادات أسعار الفائدة، بداية من شهر يوليو من عام 2022، بهدف مواجهة التضخم المرتفع في جميع أنحاء التكتل.

وفي يونيو الماضي، خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، ومرة أخرى في وقت سابق من الشهر الجاري.