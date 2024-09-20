شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. نتائج بورصة موسكو بعد إغلاق تعاملات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على ارتفاع بواقع 24.24 نقطة، ما نسبته 0.88%.
ويأتي هذا مقارنة بإقفال التداول السابق ليبلغ 2783.15 نقطة. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco)
وبدوره أغلق مؤشر RTS على ارتفاع بمقدار 9.37 نقاط، أي بنسبة 1.00%.
ويأتي هذا مقارنة بالإغلاق السابق، ليصل إلى 946.97 نقطة.
ويأتي هذا مقارنة بإقفال التداول السابق ليبلغ 2783.15 نقطة. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco)
2592.17 دولارًا للأوقية.. ارتفاع #أسعار_الذهب اليوم#اقتصاد_اليوم— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) September 20, 2024
التفاصيل: https://t.co/6CipdbwtaG pic.twitter.com/T0Nzihrf6L
وبدوره أغلق مؤشر RTS على ارتفاع بمقدار 9.37 نقاط، أي بنسبة 1.00%.
نتائج بورصة موسكو
ويأتي هذا مقارنة بالإغلاق السابق، ليصل إلى 946.97 نقطة.