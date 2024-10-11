شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعصار ميلتون.. ترامب يعد بمساعدات "غير مسبوقة" حال فوزه بالرئاسة والان نبدء بالتفاصيل

منافسة الرئاسة

الدمام - شريف احمد - بعد أن ضرب إعصار ميلتون ولاية فلوريدا الأمريكية، ربط المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب الكارثة الطبيعية بأجندته السياسية.وقال ترامب في مقطع فيديو نشر على تطبيق إكس اليوم الخميس: "نشعر بالأسف الشديد من أجلكم، وندعو الله أن يكون في عونكم ، ونعلم أن الله في عونكم".وتحدث الرئيس السابق عن عزيمة شعب فلوريدا، وأشاد بالحاكم رون ديسانتيس وألمح إلى أن مساعدة "غير مسبوقة" ستأتي تحت قيادته.وقال ترامب في إشارة إلى نتيجة الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر المقبل، والتي يتنافس فيها ضد عضوة الحزب الديمقراطي ونائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس: "نأمل أن يكون لديكم في 20 يناير رئيس يساعدكم حقا ويساعدكم أكثر من أي وقت مضى، لأن المساعدة في طريقها إليكم".وكانت هاريس والرئيس الأمريكي جو بايدن قد انتقدا ترامب بشدة في وقت سابق، واتهماه بنشر معلومات كاذبة عمدا في سياق الكارثة، وهو أمر وصفه بايدن بأنه غير مسؤول.يشار إلى أن إعصار ميلتون تسبب في أمطار غزيرة وهبوب رياح مدمرة وفيضانات عارمة ، وأقتلع الأشجار وأعمدة الكهرباء مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 6ر2مليون منزل.