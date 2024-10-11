شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. غارتان للاحتلال على منطقتي النويري ورأس النبع في بيروت والان نبدء بالتفاصيل

الغارات على لبنان

الدمام - شريف احمد - أغار طيران الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، على منطقتي النويري ورأس النبع في العاصمة اللبنانية بيروت.وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن غارة إسرائيلية استهدفت أحد المباني، بالقرب من مجمع خاتم الأنبياء، في منطقة النويري في العاصمة بيروت. كما استهدفت غارة أخرى منطقة رأس النبع بالقرب من مبنى العاملية.وهرعت على الفور سيارات الإسعاف إلى المنطقة، فيما غطت سحب الدخان سماء المنطقة.وتستمر الطائرات الحربية الإسرائيلية منذ 23 سبتمبر الماضي بشن غارات عنيفة على العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، وطالت الغارات العاصمة بيروت وجبل لبنان وشماله.وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في أول أكتوبر الحالي عن إطلاقه عملية برية مركزة في جنوب لبنان.