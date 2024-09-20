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ارتفاع أسعار الذهب إلى 2592.17 دولارًا للأوقية

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الذهب

الخليج 365_واس

ارتفعت أسعار الذهب اليوم, متجهة إلى تحقيق مكاسب أسبوعية بعد انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % ليصل إلى 2592.17 دولارًا للأوقية (الأونصة)، ليصعد بنحو 0.6 % منذ بداية الأسبوع.

كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1 % مسجلة 2617.30 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية نحو 1% لتبلغ 31.09 دولارًا للأوقية، كما زاد البلاديوم 0.6 % ليصل إلى 1086.75 دولارًا فيما استقر البلاتين عند 988.30 دولارًا.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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