أسعار النفط تتجه إلى تحقيق مكاسب أسبوعية ..وخام برنت يسجل 73.62 دولار للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تراجعت أسعار النفط اليوم (الجمعة)، لكنها تتجه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع سيكون الثاني على التوالي، فيما حوّم الذهب بالقرب من مستويات قياسية مرتفعة، وذلك بعد خفض كبير في أسعار الفائدة الأمريكية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا، أو 0.4%، إلى 73.62 دولار للبرميل، لكنها ارتفعت 4.3% منذ بداية الأسبوع، كما هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي 15 سنتا أو 0.2^ إلى 71.80 دولار للبرميل، وحققت مكاسب خلال الأسبوع بلغت 4.8%.

وبدأ الخامان القياسيان التعافي بعد تراجعهما إلى أدنى مستوياتهما في نحو ثلاث سنوات في 10 سبتمبر الجاري، وسجلا مكاسب في خمس من بين سبع جلسات منذ ذلك الحين.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية أول أمس (الأربعاء)، وعادة ما تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة إلى تعزيز النشاط الاقتصادي والطلب على الطاقة، لكن البعض اعتبر الخفض الكبير علامة على شح سوق العمل في الولايات المتحدة.

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