سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 20-9-2024 في البنوك المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "صدى البلد" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، اليوم الجمعة الموافق 20-9-2024، في البنوك المصرية.

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.46 جنيه للشراء و 48.56 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري

وصل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.34 جنيه للشراء و 48.44 جنيه للبيع في بنك أبوظبي التجاري.

وسجل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.38 جنيه للشراء و 48.48 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي

وبلغ ثالث أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.44 جنيه للشراء و 48.54 جنيه في ميد بنك

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.45 جنيه للشراء و 48.55 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، أبوظبي الأول، البركة".

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في أغلب البنوك نحو 48.46 جنيه للشراء و 48.56 جنيه في بنوك: مصر، الأهلي المصري، القاهرة، التجاري الدولي الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNB، التعمير والاسكان، الاسكندرية، المصرف العربي الدولي، فيصل الإسلامي، HSBC

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.47 جنيه للشراء و 48.57 جنيه للبيع في بنوك: سايب، كريدي أجريكول، العربي الإفريقي الدولي

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.48 جنيه للشراء و 48.58 جنيه للبيع في بنوك: العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، قناة السويس، الأهلي الكويتي

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.5 جنيه للشراء و 48.6 جنيه للبيع في بنوك: الاستثمار العربي، التنمية الصناعية

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.52 جنيه للشراء و 48.62 جنيه للبيع في بنك المصري لتنمية الصادرات.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.53 جنيه للشراء و 48.63 جنيه في مصرف ابوظبي الاسلامي