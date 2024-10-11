طقس اليوم: حار نهارا ومائل للبرودة ليلا

الشارقة - اميمة ياسر - أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن اليوم الجمعة، يسود طقـس معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، حار نهارا على أغلب الأنحاء.

وتشهد بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، شبورة مائية صباحا، قد تكون كثيفة على بعض المناطق.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، ستكون حالة موالج خفيفة، وارتفاعه بين نصف إلى 1 متر، والبحر األحمر معتدل وارتفاع الموج به بين 1.5 إلى 2 متر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم تكون على النحو التالي:

العظمى الصغرى

القاهرة 32 - 23

الإسكندرية 32 - 21

المنصورة 32 - 23

طنطا 30 - 21

بورسعيد 29 - 25

الإسماعيلية 32 - 21

العريش 29 - 19

كاترين 26 - 16

شرم الشيخ 35 - 26

الغردقة 36 - 25

الفيوم 34 - 20

المنيا 35 - 19

أسيوط 35 - 20

أسوان 38 - 22