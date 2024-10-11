سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - تنتظر السوق المحلية بدء التعامل على سعر الذهب اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024 في مصر، مع الساعة العاشرة صباحًا وذلك بعد تداول أعيرة الذهب على ارتفاع قبل نهاية يوم أمس الخميس.

سعر جنيه الذهب اليوم في مصر

بلغ سعر جنيه الذهب عيار 21، قبل نهاية يوم الخميس 28480 جنيهًا، وهذا السعر يساوي الذهب الخام، بدون مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات عيار الذهب 21.

أسعار الذهب اليوم في مصر

بلغت أسعار الذهب قبل نهاية تعاملات يوم الخميس في مصر الآتي:

سجلت أسعار عيار الذهب 24 نحو 4068 جنيهًا.

حققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3560 جنيهًا.

بلغت أسعار عيار الذهب 18 نحو 3051 جنيهًا.

تداولت أسعار عيار الذهب 14 عند 2373 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر- شراء

سجلت أسعار الذهب الكسر قبل نهاية تعاملات يوم الخميس في مصر الآتي:

بلغت أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 4057 جنيهًا.

تداولت أسعار جرام الذهب عيار 21 عند 3550 جنيهًا.

وصلت أسعار جرام الذهب عيار 18 إلى 3042 جنيهًا.

سجلت أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 2366 جنيهًا.