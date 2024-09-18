شكرا لقرائتكم خبر عن «شور» تجدد اتفاقية تسهيلات مع البنك الأهلي السعودي بـ36.8 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - جددت شركة شور العالمية للتقنية اتفاقية التسهيلات الائتمانية (المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) مع البنك الأهلي السعودي.
ونوهت الشركة في بيان على تداول السعودية بتوقيع واستلام نسخة الشركة اليوم الأربعاء 15-03-1446م الموافق 18-09-2024م.
وأضافت أن قيمة التمويل تقدر بنحو 36.8 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 7 أشهر ميلادية.
وأفادت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر بقيمة 40,483,528.80 ريال.
وأشارت إلى أن الهدف من التمويل: تمويل المشاريع الحالية والمستقبلية وإصدار ضمانات بنكية واعتمادات مستندية.
ونوهت الشركة في بيان على تداول السعودية بتوقيع واستلام نسخة الشركة اليوم الأربعاء 15-03-1446م الموافق 18-09-2024م.
وأضافت أن قيمة التمويل تقدر بنحو 36.8 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 7 أشهر ميلادية.
وأفادت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر بقيمة 40,483,528.80 ريال.
وأشارت إلى أن الهدف من التمويل: تمويل المشاريع الحالية والمستقبلية وإصدار ضمانات بنكية واعتمادات مستندية.