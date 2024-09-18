شكرا لقرائتكم خبر عن «أليانز إس إف»: اكتمال شراء الأسهم المخصصة لـ«برنامج الموظفين» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني اكتمال عملية شرائها لعدد من أسهمها المخصصة لبرنامج أسهم للموظفين.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، جاء ذلك بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية والمنعقدة بتاريخ 1445/02/26هـ الموافق 2024/09/11م والتي تم نشر نتائجها على موقع تداول بتاريخ 1445/02/27هـ الموافق 2024/09/12م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، جاء ذلك بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية والمنعقدة بتاريخ 1445/02/26هـ الموافق 2024/09/11م والتي تم نشر نتائجها على موقع تداول بتاريخ 1445/02/27هـ الموافق 2024/09/12م.