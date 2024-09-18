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«أليانز إس إف»: اكتمال شراء الأسهم المخصصة لـ«برنامج الموظفين»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني اكتمال عملية شرائها لعدد من أسهمها المخصصة لبرنامج أسهم للموظفين.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، جاء ذلك بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية والمنعقدة بتاريخ 1445/02/26هـ الموافق 2024/09/11م والتي تم نشر نتائجها على موقع تداول بتاريخ 1445/02/27هـ الموافق 2024/09/12م.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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