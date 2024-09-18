شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 ينخفض إلى 272.21 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب في السعودية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية، 311.09 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في السعودية، 285.17 ريال. سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية إلى 272.21 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية 233.32 ريال. سعر جرام الذهب اليوم وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في السعودية، 181.47 ريال.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في السعودية إلى 155.55 ريال. سعر الذهب اليوم في السعودية وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية، 9675 ريالا.

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية 2178 ريالا.

وسجل سعر كيلو الذهب اليوم في السعودية، 311.091 ألف ريال.