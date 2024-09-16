شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار 11 صنفا من الفاكهة في السعودية خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار 11 صنفا من الفاكهة في السعودية خلال شهر أغسطس الماضي، على أساس شهري، فيما شهدت 7 أنواع ارتفاعا في أسعارها.

وبحسب نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، انخفض سعر العنب المحلي بنسبة 6% في أغسطس الماضي، على أساس شهري، مسجلا 11.28 ريال للكيلو. أسعار الفاكهة في السعودية أظهرت النشرة أن سعر العنب اللبناني انخفض بنسبة 7.7% إلى 14.48 ريال للكيلو، بينما انخفض سعر الموز الفلبيني بنسبة 0.5% إلى 5.94 ريال للكيلو.

وأفادت بأن سعر البرتقال المصري انخفض بنسبة 7.9% إلى 5.81 ريال للكيلو على أساس شهري، بينما انخفض سعر اليوسفي الباكستاني 2.8% إلى 7.68 ريال للكيلو. سعر الفاكهة وأشارت إلى أن سعر التمر الرطب تراجع بنسبة 10.7% إلى 14.59 ريال للكيلو، بينم انخفض سعر الخوخ اللبناني 1.1% إلى 14.85 ريال للكليو.

وذكرت النشرة أن سعر التين المحلي انخفض بنسبة 8.3% على أساس شهري، إلى 16.2 ريال للكيلو، بينما انخفض سعر البرقوق التركي 10.4% إلى 14.31 ريال للكيلو.

وبحسب النشرة فإن سعر الرمان الهندي انخفض بنسبة 9.3% إلى 14.69 ريال للكيلو، في حين انخفض التمر المكنوز 0.1% إلى 15.93 ريال للكيلو.