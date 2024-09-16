شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإفريقي: إفريقيا بحاجة إلى 600 مليون دولار لمواجهة جدري القرود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حث الاتحاد الأفريقي جميع الدول الأعضاء على تعزيز أنظمة المراقبة والفحص، وتكثيف حملات التوعية والتطعيم في ظل تزايد انتشار مرض جدري القرود.

ودعا الرئيس الموريتاني، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، محمد ولد الشيخ الغزواني ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، المجتمع الدولي، إلى تكثيف الجهود لضمان نجاح وفعالية الخطة القارية للتأهب والاستجابة لمرض جدري القردة. جدري القرود في إفريقيا وأوضح أن الحصيلة تشير إلى وجود 26544 حالة بما في ذلك 5732 حالة إصابة مؤكدة، و724 حالة وفاة.

وأشاد بالإدارة الاستباقية التي واجه بها المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا، لهذه الأزمة الصحية بالتنسيق التام مع منظمة الصحة العالمية. 600 مليون دولار وأكد البيان، أن أفريقيا بحاجة إلى 600 مليون دولار وأكثر من 10 ملايين جرعة لقاح، لوضع حد لهذا الوباء في أفريقيا.

وبين أنه من الضروري أن توزع اللقاحات "بسرعة وفعالية دون أدنى تهاون لاحتواء انتشار الفيروس".

