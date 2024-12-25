شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو "الإسكان" يتفقدون سير العمل بمشروعات مدينة دمياط الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام المهندس خالد سرور، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية والإنشاءات، والمهندس أحمد شوقى، معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، بجولة تفقدية للمرور على بعض المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة دمياط الجديدة، يرافقه المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك فى إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية للمشروعات ومحاور التنمية بالمدن الجديدة.

وتابع مسئولو الإسكان في مستهل جولتهم، الوضع العام لمستوى النظافة والزراعة وأعمال التجميل والصيانة والتعامل مع الإشغالات والوقوف على مستوى الخدمات التى يقدمها جهاز المدينة للمواطنين بالأحياء السكنية.

وشملت الجولة، تفقد الحديقة المركزية بوسط المدينة والمقامة على مساحة ٥٥ فدانا، والتى تعد أحد أهم الأماكن الترفيهية بإقليم الدلتا لخدمة سكان مدينة دمياط الجديدة والمحافظات المجاورة.

كما تفقد مسئولو الإسكان، موقع المقلب العمومى لجمع المخلفات والمقام على مساحة 15 فدانا جنوب المنطقة الصناعية، حيث يعد التخلص من تلك المخلفات أحد أهم التحديات لخلق بيئة نظيفة والحفاظ على المظهر العام، كما تفقد مسئولو الإسكان منطقة الشاطئ والشاليهات بهدف التعرف على أعمال التطوير الجارى تنفيذها بالمنطقة بالمرحلة الثانية.

وأكد المهندس خالد سرور، حرص قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الوقوف على جميع معدلات التشغيل والتنمية بجميع المحاور وإزالة العقبات لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات، واستدامة التنمية بالمدن الجديدة لتقديم خدمات مميزة وتوفير جودة الحياة للمواطنين.

وأشار المهندس أشرف فتحى، إلى حرص جهاز المدينة على الالتزام التام بسرعة تنفيذ المشروعات بأعلى جودة وطبقاً للمواصفات والبرامج الزمنية مع زيادة معدلات العمل لجميع الشركات العاملة بقطاعات التنمية والنظافة والزراعة والصيانة لاستدامة التنمية بالمدينة، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.