شهدت قرية سويسة في ريف القنيطرة الجنوبي مظاهرة احتجاجية ضد قوات الجيش الإسرائيلي، التي توغلت في القرية ودخلت ثكنات وسطها وفي محيطها. وأطلق الجيش الاسرائيلي النار باتجاه المحتجين مما ادى الى سقوط اصابات في صفوفهم.

كانت هذه تفاصيل خبر مظاهرة احتجاجية رفضا لتوغل قوة اسرائيلية داخل قرية السويسة بريف القنيطرة وسقوط اصابات بصفوف المحتجين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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