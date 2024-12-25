عمار النعيمي: علاقاتنا أخوية وعميقة مع الكويت

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في مجلس مبنى الجهات الحكومية بالديوان الأميري، علي سالم الذايدي، القنصل العام لدولة الكويت الشقيقة لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه، بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وأثنى سمو ولي عهد عجمان، على جهود القنصل العام لدولة الكويت، لتعزيز العلاقات التاريخية المتأصلة التي تربط دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة على جميع المستويات.

وأكد سموه عمق الروابط الأخوية المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنياً للقنصل العام لدولة الكويت التوفيق والنجاح في مهام عمله المستقبلي.

من جانبه، أعرب علي سالم الذايدي، عن بالغ شكره وتقديره لسمو ولي ‏عهد عجمان، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بمتانة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين على مختلف الصعد.

كما أعرب القنصل العام لدولة الكويت عن شكره وتقديره لما لقيه من تعاون خلال فترة عمله في الدولة.

حضر اللقاء، الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان، والدكتور مروان عبيد المهيري، مدير عام الديوان الأميري، ويوسف النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وأحمد إبراهيم الغملاسي، رئيس مكتب سمو ولي العهد، وسالم سيف المطروشي، نائب مدير الديوان، والوفد المرافق للقنصل العام لدولة الكويت، وعدد من كبار المسؤولين.