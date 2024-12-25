300 مسجد في المرحلة الأولى لـ«نزرع مسايدنا»

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

تواصل الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، تنفيذ مبادرةَ: «نزرع مسايدنا.. فلنغرسها خضراء بتبرعك»، حيث تستمر أعمال التشجير على مستوى الدولة، في إطار خطة تتضمن مراحل عدة.

وأكدت الهيئة أن المرحلة الأولى التي تستهدفها المبادرة خلال العام الجاري (2024) تتضمن الانتهاء من تشجير 300 مسجد في الدولة، وستليها المراحل الأخرى لتشجير المساجد والجوامع في إمارات الدولة، إذ أنه تم البدء فيها تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 53، حيث تم التدشين في أحد المساجد بأبوظبي، وتمت زارعة الأشجار في باحته، إيذاناً بانطلاق المبادرة.

واعتبرت الهيئة أن المبادرة تعد ترجمةً لرؤية قيادتنا الرشيدة واستراتيجية حكومة الإمارات في الارتقاء بالمساجد عمارةً ورسالة، كما أنها امتدادٌ لمبادرات الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة الوقفية، التي تستهدف إشراك المجتمع في عمارة بيوت الله، ورعايتها والارتقاء بها، وتمكينها من أداء رسالتها في المجتمع، باعتبارها مصدر إشعاعٍ علميٍّ وحضاريٍّ وبيئة علمٍ وإيمانٍ وتقوى، ترسخ لقيم التعاون والتسامح والمودة بين أفراد المجتمع، وتعكس المعاني السمحة لديننا الحنيف وعاداتنا المجتمعية في التواصل والألفة والتلاحم.

وأوضحت الهيئة أن توجه المبادرة هذه المرة جاء لزيادة المساحة الخضراء، حول المساجد وتشجيرها، تعزيزاً لإرث المؤسس المغفور له الشيخ زايد «طيب الله ثراه» الذي بعزيمته وعون الله أبهر العالم وحوَّلَ الإمارات إلى واحةٍ خضراء، واهتم بمجال الزراعة، ووفر كل المعينات التي تحفز على الاهتمام بها، وسار على نهجه قيادتنا الرشيدة من خلال البرنامج الوطني «ازرع لإمارات».

وتهدف المبادرة إلى المساهمة في: «تشجير وتأهيل ساحات المساجد والجوامع في الدولة، وتحسين جودة الحياة، وتفعيل الدور المجتمعي والحضري لساحات المساجد لتستعيد جاذبيتها، كما تهدف إلى الإسهام في تعزيز التواصل بين الجمهور ومدينتهم.

وحول كيفية المساهمة في المبادرة من قبل الجمهور، أشارت إلى أن هناك قنواتٍ وطرقاً وفرتها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة للجمهور، عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها، تمكن أفراد المجتمع من المساهمة في هذه المبادرة الوقفية المخصصة لزراعة الأشجار حول المساجد في الدولة، حيث يمكن للمتبرع المساهمة من خلال تحميل تطبيق الهيئة AWQAF UAE أو من خلال موقع الهيئة الرسمي www.awqaf.gov.ae.

وأشارت الهيئة إلى تكفل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بالعدد المستهدف لهذه المبادرة، الأمر الذي ساهم في إنجاح المبادرة قبل إطلاقها، وهذا ما يعكس اهتمام سموه بعمارة بيوت الله والوقف الذي يفيض عطاؤه للإنسانية أجمع.

خطط مستقبلية

حول عدد المساجد التي تستهدفها المبادرة، أوضحت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أنه بحسب خططها المستقبلية تسعى إلى تشجير كل المساحات المتوفرة حول المساجد على مستوى الدولة، أما هذه المبادرة التي تم إطلاقها تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الثالث والخمسين، فتستهدف زراعة 10 آلاف شجرة على عدة مراحل، تبرع بها كاملاً وقفاً لله تعالى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، جعل الله ذلك في ميزان حسناته ووفقه لكل خير.

وتابعت: «ففي المرحلة الأولى خلال العام الجاري 2024، نسعى للانتهاء من تشجير 300 مسجد في الدولة، وستليها المراحل الأخرى لتشجير المساجد والجوامع في كافة إمارات الدولة».

وذكرت أن المبادرة الوقفية لزراعة الأشجار حول المساجد في الدولة خصصت وسائل للتبرع من خلال تحميل تطبيق الهيئة AWQAF UAE أو من خلال روابط الدفع في موقع الهيئة الرسمي www.awqaf.gov.ae.