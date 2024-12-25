شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الاسترلينى يتراجع اليوم الأربعاء 25-12 -2024 فى البنوك والان مع تفاصيل الخبر

ينشر اليوم سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاربعاء 25--12 - 2024، فى البنوك ، مسجلا فى البنك المركزى 63.70 جنيه للشراء ،و 63.92 جنيه للبيع ، وفي البنك الأهلى المصرى سجل سعر 63.69 للشراء، 63.97 جنيه للبيع

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى

63.70 جنيه للشراء.

63.92 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

63.69 جنيه للشراء.

64.97 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

63.70 جنيه للشراء.

63.97 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

63.66 جنيه للشراء.

63.97 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى "cib"

63.69 جنيه للشراء.

63.93 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك العقاري

63.69 جنيه للشراء.

63.97 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

63.74 جنيه للشراء

63.97 جنيه للبيع



