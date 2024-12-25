الدنمارك تعزز دفاعها عن غرينلاند بعدما افصح ترامب عن نواياه تجاهها

الرياص - اسماء السيد - أعلنتت الحكومة الدنماركية عن زيادة ضخمة في الإنفاق الدفاعي لغرينلاند، بعد ساعات من تكرار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب رغبته في شراء المنطقة القطبية الشمالية.

وقال وزير الدفاع الدنماركي، ترويلس لوند بولسن إن الحزمة كانت "مبلغا مزدوج الرقم" بالكرونة، أو على الأقل 1.5 مليار دولار (1.2 مليار جنيه إسترليني).

ووصف بولسن توقيت الإعلان بأنه "مفارقة القدر". وقال ترامب يوم الإثنين إن ملكية الجزيرة الضخمة والسيطرة عليها "ضرورة مطلقة" للولايات المتحدة.

وتقع غرينلاند، وهي منطقة دنماركية تتمتع بالحكم الذاتي، كما أنها موطن لمنشأة فضائية أمريكية كبيرة وتتمتع بأهمية استراتيجية للولايات المتحدة، على أقصر طريق من أمريكا الشمالية إلى أوروبا. ولديها احتياطيات معدنية كبيرة.

وقال بولسن إن الحزمة ستسمح بشراء سفينتي تفتيش جديدتين وطائرتين بدون طيار جديدتين بعيدتي المدى وفريقين إضافيين للزلاجات.

كما ستشمل الحزمة تمويلا خاصا لزيادة عدد الموظفين في القيادة القطبية الشمالية في العاصمة نوك وتطوير أحد المطارات المدنية الرئيسية الثلاثة في جرينلاند للتعامل مع طائرات مقاتلة تفوق سرعة الصوت من طراز إف-35.

وقال "لم نستثمر ما يكفي في القطب الشمالي لسنوات عديدة، والآن نخطط لوجود أقوى".

ولم يقدم وزير الدفاع رقما دقيقا للحزمة، لكن وسائل الإعلام الدنماركية قدرت أنها ستكون حوالي 12-15 مليار كرونة.

جاء الإعلان بعد يوم من قول ترامب على ومنصته الاجتماعية Truth Social: "لأغراض الأمن القومي والحرية في جميع أنحاء العالم، تشعر الولايات المتحدة الأمريكية أن ملكية غرينلاند والسيطرة عليها ضرورة مطلقة".

ورد رئيس وزراء غرينلاند، ميوت إيغيدي، على تعليقات ترامب قائلاً "نحن لسنا للبيع".

لكنه أضاف أن سكان غرينلاند يجب أن يظلوا منفتحين على التعاون والتجارة، وخاصة مع جيرانهم.

ويقول المحللون إن الخطة كانت قيد المناقشة لفترة طويلة ولا ينبغي اعتبارها استجابة مباشرة لتعليقات ترامب.

ويرى محللون أنه حتى الآن كانت الدنمارك بطيئة للغاية في توسيع قدرتها العسكرية في غرينلاند، ولكن إذا لم تكن البلاد قادرة على حماية المياه المحيطة بالمنطقة ضد التعديات من قبل الصين وروسيا، فمن المرجح أن تنمو المطالب الأمريكية بمزيد من السيطرة.

ويعتقد الميجور ستين كيرغارد من أكاديمية الدفاع الدنماركية أن نية ترامب ربما كانت الضغط على الدنمارك لاتخاذ مثل هذه الخطوة.

وقال لبي بي سي: "من المرجح أن يكون ذلك بسبب تركيز ترامب المتجدد على الحاجة إلى السيطرة الجوية والبحرية حول غرينلاند والتطورات الداخلية في غرينلاند حيث يعرب البعض عن إرادة التطلع نحو الولايات المتحدة - تم افتتاح مطار دولي جديد في نوك للتو".

وأضاف: "أعتقد أن ترامب ذكي ... فهو يجعل الدنمارك تعطي الأولوية لقدراتها العسكرية في القطب الشمالي من خلال رفع هذا الصوت، دون الحاجة إلى السيطرة على نظام رعاية غير أمريكي للغاية"، في إشارة إلى اعتماد غرينلاند الشديد على الإعانات من كوبنهاغن.

أدى اقتراح ترامب الأصلي في عام 2019 بأن تستحوذ الولايات المتحدة على غرينلاند، وهي أكبر جزيرة في العالم، إلى انتقاد حاد مماثل من القادة هناك.

وفي ذلك الوقت، وصفت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، الفكرة بأنها "سخيفة"، مما دفع ترامب إلى إلغاء زيارة رسمية إلى البلاد.

وترامب ليس أول رئيس أمريكي يقترح شراء غرينلاند. فقد طُرحت الفكرة لأول مرة خلال ستينيات القرن التاسع عشر تحت رئاسة أندرو جونسون.