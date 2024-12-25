شكرا لقرائتكم خبر عن معا نكتب الصمود.. مصر تُرسل عشرات الأطنان من المساعدات الإنسانية للأشقاء فى غزة "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

تواصل الدولة المصرية جهودها التي لم ولن تتوقف يوما، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدعم الأشقاء في قطاع غزة، فمنذ اللحظات الأولى لاندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر 2023، ولم تتوقف الجهود المصرية، لوقف عمليات إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، بالتزامن مع جهد سياسي نزيه ومستمر، لوقف إطلاق النار.

وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتكثيف الجهود لدعم الأشقاء الفلسطينيين ونقل المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة لسكان قطاع غزة، تم توزيع عشرات الأطنان من المواد الغذائية والطبية إلى سكان قطاع غزة لتوفير جانب من الاحتياجات الأساسية اللازمة، وذلك فى ظل المعاناة الإنسانية الكبيرة التي يواجهها الأشقاء الفلسطينيين جراء استمرار العمليات العسكرية داخل قطاع غزة، يأتي ذلك تزامناً مع الجهود والمساعي المصرية والدولية للوصول إلى التهدئة ووقف إطلاق النار وتأمين تدفق المساعدات بصورة كافية ومستدامة للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني.

وتواصل مصر جهودها لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لتلبية الاحتياجات الأساسية لأبناء الشعب الفلسطيني.