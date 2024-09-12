شكرا لقرائتكم خبر عن المواساة تعلن عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سيكون الترشح وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى لائحة سياسة ومعايير الترشّح لعضوية مجلس الإدارة المعتمدة لدى الشركة على أن يراعى ما يلي:

1. على كل مرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يتقدم بطلب ترشيحه للشركة خلال فترة الترشح المعلنة مرفقا به ما يلي:

أ‌. طلب الترشح لعضوية المجلس مقدم لعناية سكرتير لجنة المكافآت والترشيحات. (مرفق)

ب‌. تعبئة نموذج هيئة السوق المالية والخاص بالسيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة والذي أعد لهذا الغرض باللغتين العربية والانجليزية. (مرفق)

ت‌. يجب على المرشح تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية الصادر من هيئة السوق المالية بعد تعبئته باللغتين العربية والانجليزية. (مرفق)

2. يجب على كل من يرغب الترشح لعضوية المجلس الإفصاح عن أي من حالات تعارض المصالح وفق الإجراءات المقررة من الهيئة، وتشمل:

‌أ. وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التي يرغب في الترشح لمجلس إدارتها.

‌ب. احتمالية نشوء مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التي يرغب في الترشح لمجلس إدارتها خلال دورة المجلس التي يترشح لها.

‌ج. اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

3. يجب على المرشح أن يرفق صورة عن بطاقة الهوية الوطنية، بطاقة العائلة (إن وجدت)، جواز السفر لغير السعوديين المترشحين لعضوية المجلس وأي وثائق أخرى ذات علاقة.

4. تقديم نسخة من الاقرار. (مرفق)

علماً بأن لجنة المكافآت والترشيحات ستراعي عند المفاضلة بين المرشحين تنوع المؤهلات العلمية والخبرات العملية للمرشح وستمنح الأولوية في الترشيح للأشخاص ذوي المهارات الملائمة التي ينبغي أن تتوفر في عضو مجلس الإدارة، كما سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم وفقاً للضوابط والمتطلبات المذكورة أعلاه

وللاطلاع على كافة الشروط والمعايير والمتطلبات، يمكن الرجوع للائحة سياسة ومعايير الترشّح لعضوية مجلس الإدارة. (مرفق).