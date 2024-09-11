شركة الباحة للاستثمار والتنمية تقدم ملف تخفيص رأس مالها

مقدمة يسر شركة الباحة للاستثمار والتنمية ان تعلن للسادة مساهمي الشركة وبناء على توصية المجلس بتاريخ 03 سبتمبر 2024 م ، تود الشركة ان تعلن انه بتاريخ 11 سبتمبر 2024 م تم تقديم ملف طلب الموافقة على تخفيض راس مال الشركة الى هيئة السوق المالية.

تاريخ تقديم ملف الطلب إلى هيئة السوق المالية 1446-03-08 الموافق 2024-09-11

موضوع الطلب تخفيض راس مال الشركة من 297,000,000 ريال الى 218,295,000 ريال ، وذلك لاطفاء الخسائر المتراكمة بمبلغ 78,705,000 ريال والتي تمثل ما نسبته (98.42) % من خسائر الشركة المتراكمة والبالغ قدرها (79,969,540) ريال سعودي كما في تاريخ 30/06/2024 م، لتصبح خسائر الشركة المتراكمة بعد التخفيض مبلغ وقدره (1,264,540) ريال سعودي وبنسبة (0.58) % من راس مال الشركة الجديد 218,295,000 ريال سعودي، وذلك بالغاء عدد 787,050,000 سهم بقيمته الاسمية (0.10) عشر هللات للسهم الواحد، (سيتم تخفيض (1) سهم لكل 3.77 سهم).

تاريخ إعلان توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال على موقع تداول السعودية 1446-03-01 الموافق 2024-09-04