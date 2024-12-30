شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 66% خريجي الجامعات الحكومية والتكنولوجية من إجمالي خريجي عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النشرة السنوية لخريجي التعليم العالى والدرجات العلمية العليا لعام 2023، عن تطور أعداد خريجي الجامعات الحكومية والتكنولوجية من إجمالي الخريجين، حيث ارتفع اعداداهم ليصل إلى 503.6 ألف خريج عام 2023 بنسبة 66٪ من إجمالى خريجى التعليم العالى، والذي سجل نحو 762.5 ألف خريج من التعليم العالي عام 2023 مقابل 738.1 ألف خريج عام 2022 بزيادة بلغت نسبتها 3.3%.

وقدرت النشرة السنوية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إجمالي خريجى الجامعات الخاصة والأهلية بنحو 43.6 ألف عام 2023، بنسبة 5.7٪ من إجمالى خريجى التعليم العالى، بالإضافة إلى 123.2 ألف خريج من المعاهد العليا الخاصة عام 2023 بنسبة 16.2٪ من إجمالى خريجى التعليم العالي، و9.3 ألف خريجى الاكاديميات عام 2023 بنسبة 1.2٪ من إجمالي خريجي التعليم العالى.

وجاء مجال التعليم فى صدارة الدرجات العلمية العليا التي حصل عليها المصريون من الجامعات المصرية عام 2023، بعدد 49.7 ألف درجة علمية بنسبة 49.5%، يليها مجال الأعمال والادارة والقانون بعدد 14.8 ألف درجة علمية بنسبة 14.7%، ثم مجال الصحة والرفاه بنحو 11.6 ألف درجة علمية بنسبة 11.5%، بينما مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات حقق المرتبة الأخيرة بواقع 345 درجة علمية بنسبة 0.3٪من إجمالي الدرجات العلمية التي حصل عليها المصريون من الجامعات المصرية عام 2023.

وكانت جامعة الزقازيق فى المرتبة الأولى بين الجامعات المصرية من حيث إجمالي الدرجات العلمية العليا التي حصل عليها المصريون من الجامعات المصرية عام 2023، بنحو 9 آلاف درجة علمية بنسبة 9٪، يليها جامعة المنصورة بنحو 7.8 آلاف درجة علمية بنسبة 7.7% ثم جامعة عين شمس بنحو 7.2 آلاف درجة علمية بنسبة 7.1%، يليها جامعة مدينة السادات بنحو 7.1 آلاف درجة علمية بنسبة 7.1٪.

وسجل إجمالى عدد الوافدين الحاصلين على درجات علمية عليا من الجامعات المصرية نحو 2467 وافداً عام 2023، بينما كان نحو 4949 وافداً عام 2022 بنسبة تراجع بلغت 50.2%.

وتشير النشرة إلى أن هناك 82.8 ألف خريجي من المعاهد الفنية (حكومية - خاصة) عام 2023 بنسبة 10.9٪من إجمالي خريجي التعليم العالي، بالإضافة إلى 209.4 ألف خريج في مجال الأعمال والإدارة والقانون بنسبة 27.5٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي، يليها مجال الصحة والرفاه بعدد 132.9 ألف خريج بنسبة 17.4٪ ثم مجال الفنون والعلوم الانسانية بعدد 102.2 ألف خريج بنسبة 13.4٪.

أما بالنسبة للخريجين الوافدين فقد بلغ عددهم 8.6 ألف خريج بنسبة 1.1٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي، بالإضافة إلى 227.3 ألف طالب مقيدين بالدراسات العليا بالجامعات المصرية، موزعة "بنسبة 56.7% للدبلوم، 31.3% للماجستير، 12% للدكتوراه"، و 100.5 ألف درجة علمية "دبلوم - ماجستير - دكتوراه"، حصل عليها المصريون من الجامعات المصرية عام 2023، مقابل 122 ألف درجة علمية عام 2022 بنسبة انخفاض بلغت 17.6%.