شكرا لقرائتكم خبر عن خلال شهر.. "الصناعة" تصدر أكثر من 37 ألف "شهادة منشأ" والان نبدء بالتفاصيل

الحصول على شهادة المنشأ

شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

شهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية.

شهادة المنشأ (التفضيلية) النموذج الموحد لدول الخليج العربية عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية، التي معها اتفاقيات تجارة حرة.

شهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).

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الدمام - شريف احمد - أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 37,730 "شهادة منشأ" خلال شهر أغسطس 2024، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدّرين في مختلف القطاعات، سواء الصناعي، أو التجاري، أو قطاع الأفراد.وتُعد شهادة المنشأ وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين، وغيرهم.وتتضمن الشهادة أربعة نماذج وهي:وأوضحت الوزارة أنه يمكن التقديم للحصول على شهادة المنشأ من الموقع الإلكتروني للوزارة من خلال هذا الــــــرابــــــط.