شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين علي اللواتي عضوا بمجلس إدارة «ليفا للتأمين» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة ليفا للتأمين تعيين علي اللواتي عضوا في المقعد الشاغر بمجلس الإدارة.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن علي بن محمد بن جمعه اللواتي حاصل على درجة الماجستير في الإدارة العامة من كلية لندن للأعمال، ويتمتع بخبرة تزيد عن 25 عامًا، تولى خلالها العديد من المناصب القيادية، كما أنه رئيس وعضو في مجالس إدارة العديد من الشركات.

وأضافت أن قرار المجلس بتعيين اللواتي عضوا مستقلا جاء بعد الحصول على عدم ممانعة هيئة التأمين بتاريخ 17/03/2024م.