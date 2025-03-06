شكرا لقرائتكم خبر عن شركات السيارات الصينية تشهد أداء قويا خلال فبراير الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات المبيعات الصادرة عن مختلف شركات السيارات الصينية مؤخرا، نموا ملحوظا في مبيعاتها المحلية والخارجية، مع استمرار تسارع وتيرة التحول نحو الكهربة والذكاء.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة " شينخوا " أن شركة صناعة السيارات الصينية "بي واي دي" احتلت صدارة المبيعات الشهرية خلال فبراير الماضي، حيث باعت 322.8 ألف وحدة، مسجلة نموا بنسبة 164 % على أساس سنوي، بينما بلغت مبيعاتها لسيارات الركاب في الأسواق الخارجية 67 ألف وحدة، بزيادة قدرها 187.8% على أساس سنوي.

وجاءت شركة صناعة السيارات الصينية "سايك موتور" في المرتبة الثانية بمبيعات بلغت 294.9 ألف وحدة خلال الشهر الماضي ، بزيادة سنوية قدرها 41.9%، وتلتها "جيلي" بمبيعات بلغت 204.9 آلاف وحدة، بزيادة سنوية بلغت 83.9%، بينما باعت "شيري"180.9 ألف سيارة بزيادة بنسبة 26.4%.

