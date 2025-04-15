موعد انطلاق مهرجان الأفلام السعودية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 أبريل 2025 02:51 مساءً - عشاق السينما والأفلام على موعد لحضور أهم المهرجانات السينمائية بعد أيام، والتي تقام بالظهران وهو مهرجان أفلام السعودية في نسخته الـ11،خلال الفترة من 17 إلى 23 من أبريل الحالي 2025 وعلى مدى 7 أيام متتالية. وتأتي هذه الدورة تحت شعار "قصص تُرى وتُروى" بتنظيم جمعية السينما، بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء"، وبدعم من هيئة الأفلام، وذلك في مقر مركز إثراء في الظهران، وسيقدم حفل افتتاح المهرجان في دورته الحادية عشرة الفنان خالد صقر والفنانة عائشة كاي.

مهرجان أفلام السعودية

يُعد مهرجان أفلام السعودية حدثاً ثقافياً سينمائياً يُقدَم من خلاله العديد من البرامج الثقافية في القطاع السينمائي من خلال عروض الأفلام والورش التدريبية والندوات الثقافية والدروس المتقدمة وسوق الإنتاج ومسابقة المشاريع.ومنذ انطلاقته في عام 2008، شهد المهرجان تطوراً مستمراً على مدار 17 عاماً، حيث قدم تسع دورات متميزة شارك فيها مئات من صناع الأفلام وكتاب السيناريو السعوديين، استضاف المهرجان خلال تلك الفترة العديد من السينمائيين والخبراء العالميين، مما أسهم في بناء جسور لنقل المعرفة والتجارب إلى صناع الأفلام في المملكة من خلال الورش التدريبية، الندوات الثقافية، والكتب المعرفية التي كانت حاضرة في جميع دورات المهرجان.

ويهدف هذا الحراك الثقافي السينمائي إلى تنمية الثروة البشرية الإبداعية من خلال رعاية وتشجيع المواهب في صناعة الأفلام، ويلتزم المهرجان بتحقيق هذه الأهداف بتنظيم من جمعية السينما بالخبر، والشريك مركز إثراء، وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة.

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