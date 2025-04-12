نادر الأتات يغمز للترند.. فيديوهات المتابعين تكتسح السوشيل ميديا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد ساعات قليلة فقط من إصدارها، سجّلت أغنية “الغمّازة” للنجم اللبناني نادر الأتات انطلاقة صاروخية، حيث اكتسحت الترند على “يوتيوب” وتربّعت ضمن قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة في عدد من الدول العربية، محققة انتشاراً واسعاً فاق التوقعات.

الأغنية التي تم طرحها على طريقة الفيديو كليب قبل يومين، أشعلت منصات التواصل الاجتماعي بموجة من التفاعل الكبير، حيث تداول المتابعون مقاطع فيديو وهم يؤدون حركات راقصة تتماشى مع الموسيقى السريعة وكلمات الأغنية الطريفة، في تحديات عفوية انتشرت على “إنستغرام” و”تيك توك” بشكل لافت.

ويأتي هذا النجاح ليُثبت مرّة جديدة أن نادر الأتات لا يطرح أغنية عادية، بل يصنع حالة فنية كاملة تمزج بين الحداثة والغناء الشعبي المعاصر، وهو ما ظهر منذ اللحظات الأولى لصدور “الغمّازة”، سواء من خلال الأرقام التي حصدها العمل، أو التفاعل الحيّ من الجمهور الذي تبنّى الأغنية كأنها جزء من مزاجه اليومي.

وتُعد “الغمّازة” واحدة من أكثر الأغنيات اللبنانية تميزاً هذا العام من حيث اللون والأسلوب، كما أن الكليب المصوّر بتوقيع المخرج Yacinn أضاف لمسة بصرية جديدة إلى مسيرة نادر، بالتعاون مع الطفل الشهير يحيى الزعبي، في قالب قصصيّ يمزج بين الكوميديا والدراما الخفيفة.

بهذا الإنجاز، يواصل نادر الأتات ترسيخ مكانته كنجم جماهيري يتجاوز حدود الغناء إلى التأثير الثقافي والشعبي، مؤكداً مرة جديدة أن الأغنية الشبابية اللبنانية قادرة على المنافسة والتجدّد إذا قدّمت بمستوى عالٍ من الإبداع والإحساس.