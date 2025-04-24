ميريام فارس تكشف سراً عن “لحبيبي” وتواصل تصدّرها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل النجمة اللبنانية ميريام فارس حصد النجاح الكبير لأغنيتها الخليجية الجديدة “لحبيبي”، التي أصبحت ترند في مختلف الدول العربية منذ إطلاقها على موقع يوتيوب قبل أسبوعين، متجاوزة حاجز 12 مليون مشاهدة، وسط تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

الأغنية التي جاءت بتوقيع ميريام غناءً وكلمات وألحاناً، بمشاركة يوسف العماني في الكتابة والتلحين، تعكس أجواء الربيع بحيويّتها وألوانها، وهو ما ظهر جلياً في مشاهد الكليب الذي جمع بين العفوية والأنوثة والرومانسية.

سر كلمة “اسمك” في الأغنية

وفي تعليق لافت عبر حسابها الرسمي، شاركت ميريام فارس الجمهور بكواليس كتابة الأغنية، كاشفةً أنها كانت تنوي ذكر اسم زوجها “داني” في المقطع الشهير، قبل أن تتراجع عن الأمر. وقالت: “لما كتبت هيدا المقطع من الغنية، كنت حابة أذكر اسم ‘داني’ مشان هيك كانت القافية كلها ‘ي’، بس بعدين… قلت لحالي ما تكوني أنانية يا بنت!! حطي كلمة ‘اسمك’ وخلي كل بنت تغني اسم عريسها.”

توزيع خاص من قلبها

وتابعت فارس أنها وزّعت الأغنية بنفسها بعد أن لم يلامس أي توزيع سابق إحساسها، قائلة: “بعد ما شاركت بكتابة وتلحين أغنية لحبيبي وزعتها 8 مرات، لكن ولا توزيع لمس مشاعري، فقررت أوزعها بإيدي… كل نغمة فيها طلعت من قلبي، والآلات استوحيتها من الأصوات البسيطة اللي بترافقني كل يوم.”

حالة فنية متوهّجة

تعيش ميريام فارس حالياً حالة من النشاط الفني اللافت، إذ شاركت متابعيها مؤخراً جلسة تصوير ربيعية ظهرت خلالها بإطلالة زاهية وتسريحة شعرها الكيرلي المعتادة، ولاقت الصور تفاعلاً واسعاً من جمهورها، في وقت تستمر فيه أغنيتها “لحبيبي” بتصدر قوائم الاستماع والمشاركة على المنصات الرقمية.