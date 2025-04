سيلينا غوميز وبيني بلانكو يحضران مباراة كرة سلة معاً

سيلينا غوميز وبيني بلانكو يتشاركان حب كرة السلة

خطط زواج سيلينا غوميز وبيني بلانكو

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 أبريل 2025 10:26 مساءً - توجه الثنائي الشهيروخطيبهاإلى ماديسون سكوير غاردن، مساء أمس الثلاثاء 8 إبريل، وذلك لمشاهدة مباراة كرة السلة بين نيويورك نيكس وبوسطن سيلتيكس، وكانا يُشجعان فريق نيويورك نيكس بحماس، ونشر الحساب الرسمي للفريق على منصة "X- تويتر سابقًا" صورةً رومانسية للثنائي وهما يتبادلان أطراف الحديث على جانب الملعب، وعلقوا عليها: "الحبيبان".أظهرت الصورة، البالغ من العمر 37 عاماً، وهو يضع يديه على، البالغة من العمر 32 عاماً، بينما تبتسم هي وتضع يديها على وجهها، مستعرضةً خاتم خطوبتها الماسي الجميل.وبينما اختارتارتداء بنطلون جينز أزرق وسترة بلون بني فاتح، ارتدى زوجها المستقبلي بنطلوناً مموجاً باللون البني والبيج وقميصاً باللون الأزرق السماوي.ويذكر أنأعلنا خطوبتهما في ديسمبر 2024، أي بعد أكثر من عام من المواعدة، دائماً ما يحرصان على مشاركة الجمهور أبرز اللحظات الرومانسية بينهما.حلَّ الثنائيضيفين على مجلة Rolling Stone، تحدثا خلال اللقاء عن زواجهما المرتقب وألبومالجديد I Said I Love You First الذي يأتي بعد 5 سنوات من آخر ألبوم لها، والذي يُمثل تعاونها الأول مع خطيبها

وتحدث الثنائي سيلينا غوميز وبيني بلانكو عن خطط زفافهما الذي ينتظره جمهورهما، خاصةً جمهور غوميز، حيث قال بلانكو إن لدى غوميز العديد من الأفكار المتعلقة بحفل زفاف أحلامها عندما يحين الوقت المناسب، وبدأ حديثه قائلاً: "أعتقد أنها تُخطط لحفل زفاف جديد كل يوم. نحن من النوع الذي يُركز على كل يوم بيومه. ما زلنا لم نتجاوز هذه اللحظة".

ومن جانبها أضافت غوميز: "أشعر أيضاً أن هذه لحظة مميزة للغاية، حيث يُمكننا تطبيقها على هذا الألبوم، ونُفرغ مشاعرنا فيه، ونُترجم مشاعرنا بالكامل ونُقدمها للعالم. هذا هو تركيزي الرئيسي الآن على الأقل".

الألبوم الأول لـ سيلينا غوميز وبيني بلانكو

بعد 5 سنوات من إصدار آخر ألبوم لها Rare، أطلقت سيلينا غوميز البالغة من العمر 32 عاماً ألبومها الجديد I Said I Love You First الذي يمثل تعاونها الأول مع خطيبها البالغ من العمر 37 عاماً.

وذكرت غوميز أثناء اللقاء كيف ساعدها بلانكو على العودة إلى عالم الموسيقى، وقالت إن أحد أسباب انقطاعها الموسيقي هو شعورها بالإحباط الشديد والحيرة نوعاً ما بشأن وجهتها الموسيقية التالية.

كما كشفت كيف أصبح العمل مع بلانكو على موسيقى جديدة تجربة علاجية، قائلة: "بصراحة، كنت أشعر بالإحباط الشديد والارتباك نوعاً ما بشأن وجهتي الموسيقية التالية. كنا معاً لفترة، وكنت أثق به بالطبع".

وأضاف بلانكو: "كانت تستيقظ، فأخرج قلماً، وأكتب ما يجول في خاطرها. ثم ننتقل إلى الغرفة الأخرى ونؤلفها، فتتحول إلى أغنية. لقد كانت تجربة علاجية وشفائية للغاية".

وكشفت غوميز سبب اختيارها I Said I Love You First ليكون عنوان الألبوم، قائلة إنه "واقعي"؛ إذ يصف ما حدث فعلياً في علاقتها الرومانسية مع بلانكو. قالت غوميز: "إنه واقعي بكل بساطة. إنه ما حدث بالفعل، ويصفنا. يجسد هذا المشروع بأكمله قصصه وقصصي. تحمل هذه القصص معاني شخصية لكلينا؛ لذا، قد تحمل أغنية واحدة معنيين مختلفين".



