هذا ما قاله ماجد المصري عن قرار إعتزال محمد سامي الإخراج

ميرنا وليد - بيروت - تحدّث الفنان المصري ماجد المصري عن قرار المخرج محمد سامي التوقف عن الإخراج التلفزيوني، موضحًا أن هذا القرار لم يكن مفاجئًا، بل إتخذه منذ فترة طويلة، لرغبته في خوض تجارب جديدة وتحقيق أحلام مختلفة بعيدًا عن مجال الدراما، وخلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، قال المصري: "أنا ومحمد سامي أصدقاء من أكتر من 25 سنة، وهو شايف إنه حقق كل اللي ممكن يحققه في الدراما، وعايز يبدأ مرحلة تانية في حياته"، وأشار إلى أن الضغط النفسي الذي تعرض له سامي مؤخراً، خاصة بعد تنفيذه لمسلسلين في موسم رمضان واحد، كان مرهقًا للغاية، وقد يكون من الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار، لافتًا إلى أن "الكل يتراجع أحيانًا عن قراراته، وربما يعود سامي في المستقبل".



وعن ظهوره كضيف شرف في مسلسل "سيد الناس"، قال المصري إن الأمر جاء بدافع المحبة والدعم لمحمد سامي، وشركة الصباح، والفنان عمرو سعد، مضيفًا: "إحنا دايمًا بنساند بعض، وده أمر طبيعي في الوسط الفني".

يُذكر أن ماجد المصري شارك في موسم رمضان 2025 بمسلسل "إش إش" من بطولة مي عمر، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداثه حول فتاة فقيرة تعمل راقصة وتدخل عالم عائلة الجريتلي، لتنكشف أمامها أسرار خفية من الماضي.