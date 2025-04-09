ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية زينة، متابعيها عبر حسابها الرسمي على مومقع التواصل ال للخفافيش دور كبير في إنتاج مشروب التكيلا وهذا ما يفعله! blob.core.windows.net/elnashra/elnashra/elfann/images/inline_article_image_new/9272116_1744191616.jpg" /> إجتماعي، مجموعة صور جديدة لها، وأرفقتها بتعليق غامض اثار التساؤلات.

وظهرت زينة في الصور بإطلالة أنيقة بالأحمر، وبملامح جذابة، وأرفقت الصورة بتعليق كتبت فيه: "إذا مات القلب ذهبت الرحمة .. وإذا مات العقل ذهبت الحكمة .. وإذا مات الضمير ذهب كل شيء".

وأثار تعليق زينة تفاعلا واسعا بين المتابعين، وتساءل البعض من خلال تعليقاتهم عن السبب وراء تعليق زينة، بينما أعرب آخرون عن اعجابهم بكلماتها.

وكانت زينة قد عبرت عن سعادتها الكبيرة بنجاح مسلسلها الرمضاني "العتاولة 2" وكتبت عبر حسابها الرسمي: "مسلسل العتاولة رقم ١ بنهاية الشهر الكريم وفقاً لتقرير القنوات، شكراً على كل الحب والدعم، وكل عام وأنتم بخير.

كانت هذه تفاصيل خبر زينة تحدث جدلا بتعليق غامض.. ما القصة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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