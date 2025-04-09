السبب الحقيقي وراء ابتسامة جاستن بيبر مرة أخرى

ميرنا وليد - بيروت - وسط الشائعات التي أحاطت بسلامته وزواجه "المضطرب" من عارضة الأزياء العالمية هايلي بيبر، شوهد النجم العالمي جاستن بيبر وهو يبتسم ابتسامة نادرة أثناء تواجده في بالم سبرينغز هذا الأسبوع.



شوهد الفائز بجائزة غرامي مرتين، والبالغ من العمر 31 عامًا، وهو يتناول مشروبًا في مقهى "ذا فينتيج كوفي هاوس" في المدينة الصحراوية المحبوبة لدى المشاهير يوم الاثنين.

بدا جاستن مرتاحًا ومرحًا، ضحكًا وهو يتجه إلى سيارته رينج روفر، وكان هذا المشهد متناقضًا تمامًا مع مظهره وتصرفاته الغريبة خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي تضمنت بثًا مباشرًا مؤثرًا على أحد مواقع التواصل الإجتماعي اعتبره العديد من المعجبين "صرخة استغاثة".

لكن يبدو أن جاستن قد استعاد بريقه، حيث أعلن مصدر مقرب يوم الثلاثاء أنه وهايلي، شريكته في "الحياة أو الموت"، يعملان بنشاط لإنقاذ زواجهما.

كما أفاد المصدر المطلع أن هايلي "جاهزة للتحدي" ومستعدة لتوفير "الثبات" الذي يحتاجه جاستن بشدة الآن.

وأوضح المصدر: "أفضل سيناريو لهما هو أن يكونا معًا، جاستن يحتاج إلى الثبات، جاستن يحتاج إلى نجاته أو موته، وهايلي دائمًا مستعدة للتحدي".

وأضاف: "إنها تحب جاستن بشغف كبير، ويعملان بنشاط على علاقتهما، والسعادة، خاصةً مع بعضهما البعض، هي أفضل دواء".



