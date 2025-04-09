رسالة غامضة من رامي صبري تحدث تفاعلاً واسعاً

ميرنا وليد - بيروت - أثار الفنان المصري رامي صبري، تفاعلاً واسعاً بمنشور عبر صفحته الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، وجه فيه رسالة غامضة لمتابعيه.

وكتب رامي صبري عبر خاصية الستوري: "نصيحة... بطّلوا سكر وملح وعيش ورز ومكرونة لمدة شهر تقريباً.. حياتكم هتتغير تغير كبير".

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع رسالة رامي صبري، وتساءلوا عن السبب وراء هذه النصيحة، بينما تفاعل آخرون معها بطريقة طريفة، إذ كتب أحدهم: "طيب سبت لنا إيه ناكله يا فنان".

وعلى الصعيد الفني، كان آخر أعمال رامي صبري الفنية، ديو "فعلا مبيتنسيش"، الذي شارك فيه مع الفنان المصري تامر حسني، والأغنية من كلمات الشاعر عمرو تيام وألحان شادي حسن، توزيع موسيقي وميكس وماستر طارق توكل، وإخراج تامر حسني.

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