وفاة الممثلة الأردنية رناد ثلجي ونقابة الفنانين تنعيها

نقابة الفنانين الأردنيين تنعي رناد ثلجي

نبذة عن الفنانة الراحلة رناد ثلجي

https://www.instagram.com/p/DEPtTyHsPpY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DEPtTyHsPpY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DEPtTyHsPpY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 أبريل 2025 08:52 مساءً - رحلت الفنانة الأردنيةعن عالمنا اليوم الثلاثاء 8 إبريل، وذلك بعد صراع مع المرض، وحرص نقيب الفنانين الأردنيين، المخرج محمد يوسف العبادي، وأعضاء مجلس النقابة والهيئة العامة، على نعي الراحلة وتقديم التعازي لأسرتها.ونعت، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الـ"فيسبوك"، الفنانة الراحلة، في بيان جاء فيه: "ببالغ الحزن والأسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى نقيب الفنانين المخرج محمد يوسف العبادي ومجلس النقابة وأعضاء الهيئة العامة في نقابة الفنانين الأردنيين الزميلة، التي وافتها المنية اليوم الثلاثاء 8/4/2025، إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جنانك امين يا رب العالمين".وكان مجلس إدارة المسرح الحر، في الأردن قد أعلن مؤخراً تسمية الراحلة الفنانةمديرًا تنفيذيًا لـ مهرجان المسرح الحر الدولي في دورته الـ 20 التي تنطلق فعالياته في الفترة من 28 يونيو حتى 3 يوليو المقبل على مسارح المركز الثقافي الملكي بعمان، حيث أن رناد ثلجي من الفنانين الذين قدموا عددًا من الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية في الأردن والوطن العربي.الفنانة، ممثلة الأردنية، ولدت في عمان، درست علم المكتبات في جامعة الحسين بن طلال، والتحقت بفرقة الجامعة المسرحية في عام 2009، وشاركت في العديد من العروض المسرحية منها "ثورات بلا عنوان" ونالت عنه جائزة أفضل ممثلة دور ثان في مهرجان الجامعات، كما خاضت تجارب عدة تجارب مسرحية في مهرجانات الأطفال والشباب والمحترفين التابعة لوزارة الثقافة.وشاركتفي العديد من الأعمال التلفزيونية أبرزها، مسلسلات: "الصلح خير، غافل غاوي مشاكل، غافل نص ع نص، زعل وخضرة الجزء 9و10، ديموقراطية، فنجان البلد الجزء الأول والثاني، رياح السموم والخوابي، هام وشاهة"، كما تميزت بأدوارها في المسلسلات البدوية التي شاركت فيها منها "نوف، الوعد، صبر العذوب، العزيمة".يمكنك الإطلاع على.. وفاة الفنانة السورية إنجي مراد عن عمر يناهز 33 عاما بعد صراع مع المرضلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».