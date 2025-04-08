نادر الأتات يُشوّق الجمهور لأغنية "الغمّازة"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان اللبناني نادر الأتات الإعلان الترويجي الأول لأغنيته الجديدة "الغمّازة" التي صوّرها على طريقة الفيديو كليب، وذلك على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وقد لاقى المقطع اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين عبّروا عن تشوقهم لهذا العمل الفني.



على صعيد آخر كان قد سجل نادر الأتات بصوته مؤخرا أنشودة "رمضان"، التي اشتهر بها المنشد ماهر زين، وأطلقها نادر عبر منصاته الرسمية، وأضفى طابعًا روحانيًا مميزًا على العمل، من خلال تصوير فيديو خاص أمام أحد المساجد في بيروت، ليعكس أجواء الشهر الفضيل.

