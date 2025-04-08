يسري نصر الله يروي تفاصيل لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في القاهرة

ميرنا وليد - بيروت - شارك المخرج المصري يسري نصر الله في حفل عشاء أقيم على شرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظّمه السفير الفرنسي في مصر، إريك شوفالييه، في المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة، ونشر نصر الله صوراً من اللقاء عبر حسابه، مبدياً إعجابه بشخصية ماكرون، وكتب: "الملفت والمؤثر للغاية هو تواضع السيد ماكرون ورغبته الصادقة في تعميق العلاقات الثقافية بين مصر وفرنسا.

بصراحة كده.. الراجل بسيط ودمه خفيف جدًا".

زيارة ماكرون إلى القاهرة شملت أيضاً جامعة القاهرة، حيث شارك في ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية، وأشاد بمستوى التعليم المصري، وبالشراكة الطويلة بين البلدين في مجال علم المصريات، مؤكداً أهمية استمرار التعاون الأكاديمي والثقافي.