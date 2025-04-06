نارين بيوتي تحتفل بعقد قرانها على خطيبها بعد اعتناقه الإسلام (صور)

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت اليوتيوبر ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي نارين عمارة المعروفة بـ نارين بيوتي بعقد قرانها على رجل الاعمال السوري رامي سامو في منزلها العائلي في اجواء هادئة ولطيفة. وقد شاركت نارين بعض الصور لها من هذه الليلة المميزة بالنسبة لها. وتساءل البعض كيف احتفل الثنائي بـ "كتب الكتاب" مع العلم انهما يختلفان دينيا الا ان المعلومات اشارت الى ان رامي قد اعتنق الاسلام لكي يستطيع الزواج من حبيبته التي تصغره بـ 14 عاماً. نارين كانت قد تحدثت في السابق عن هذا الموضوع وقالت انها تحترم خطيبها الا انهما اتفقا على ان يشهر اسلامه لكي تستطيع هذه العلاقة ان تستمر.

وكانت نارين قد كشفت انها أجلت حفل زفافها لانها كانت ستقيمه في بيروت لكن الاحداث الامنية التي حصلت جعلتها تحدد موعد 12 أبريل /نيسان الجاري في الامارات.

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