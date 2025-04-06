ميغان ماركل تكشف عن وصفة "تشانتيلي ليلي" المستوحاة من عائلتها

ميرنا وليد - بيروت - كشفت دوقة ساسكس، ميغان ماركل، عن وصفتها الجديدة "تشانتيلي ليلي"، التي استوحتها من ابنتها الأميرة ليليبت.

ونشرت ميغان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو عرضت فيه طريقة تحضير الحلوى، حيث تبدأ بكسر البيض وإضافة السكر ثم خلط المكونات مع حليب عضوي.

وأثناء تحضير الوصفة، ظهرت ميغان ماركل وهي تعتني بكلبها "ميا" كما رقصت معها في المطبخ.

وأضافت ميغان الحليب المكثف إلى المزيج بينما كان كلبها الآخر "بولا" قريبًا منها، كما عرضت صورًا للطبق النهائي المزخرف بالفواكه الطازجة وطبقات من الكريمة المخفوقة وزهور ملونة من علامتها التجارية As Ever.

وأرفقت ميغان الفيديو بتعليق شرحت فيه أن الوصفة هي تعديل لطبق الموز التقليدي الذي كانت تعده جدتها.

وأوضحت ميغان أن اسم الوصفة هو تكريم لابنتها ليليبت وزوجها الأمير هاري. وتشارك الزوجين أيضًا الأمير آرتشي الذي يبلغ من العمر 5 سنوات.

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