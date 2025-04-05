رامي جمال يستعد لإطلاق أغنيتين من البومه المنتظر

ميرنا وليد - بيروت - أشعل الفنان المصري رامي جمال حماس متابعيه لأحدث أعمال الفنية و هي أغنيتان من ألبومه الجديد و تحملان اسماء "مين يا قلبي" و "مش مجرد حب"، حيث طرح البوستر الرسمي لأعماله كاشفاً عن موعد طرحها بالتعليق قائلاً: "بما اننا قررنا ان الالبوم في العيد الكبير ان شاء الله ووحشتونا ف قررنا ننزلكم اغنيتين واحده يوم الخميس وواحده الاتنين وبعدها ان شاء الله نتقابل في الالبوم".



و كان قد أعلن الفنان المصري رامي جمال، تأجيل طرح ألبومه الجديد، الذي كان مقرراً طرحه قريباً، إلى موسم عيد الفطر، ونشر رامي جمال صورته، وعلق كاتباً: "حبايبي الغاليين، كنت وعدتكم إن الألبوم هينزل في بداية السنة، لكن بعدما انتهيت منه لقيت إن رمضان على الأبواب بعد شهرين بالضبط، ربنا يبلغنا وإياكم رمضان، ففكرت إن وقت العيد هيكون بداية الصيف، وده توقيت مناسب جداً علشان الألبوم ياخد فرصته ويتسمع بشكل كويس".

وأضاف رامي جمال: "فكرت كمان إني بقالي سنتين بنزل أغاني بشكل مستمر، فقلت أريح شوية وأركز أكتر، وبالمرة اوحشكم شوية قولولي، تحبوا الألبوم يكون فيه أغاني حزينة أكتر ولا مبهجة أكتر، ولا نخليها نص ونص".

