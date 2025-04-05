زينة مكي تحتفل بعيد ميلادها.. وهذا عمرها الحقيقي

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الممثلة اللبنانية زينة مكي بعيد ميلادها الذي يصادف اليوم الرابع من شهر نيسان، وأكدت أنه يوم ولادتها من جديد.
وشاركت زينة الجمهور مجموعة صور لها برفقة حصانها، وعلقت قائلة: "الرابع من نيسان، اليوم ولدت من جديد
اليوم أطفئ شمعة أخرى في عمري، لكن النور في داخلي يزداد اشراقاً
احتفلت بنفسي حيث ينتمي قلبي، مع رفيقة روحي..
لا ضجيج…لا مظاهر. لا شيء سوى الأرض تحتنا و السماء فوقنا و الطاقة التي تربطنا بالكون بأسره.
كل ما مضى ورائي، و كل ما ينتظرني أمامي. أمّا الآن، فهذه اللحظة مِلكي … و هي الأجمل
عام جديد يبدأ، وأحمله في قلبي بشغف، بامتنان لكل ما مضى، وبحماس لكل ما ينتظرني.
٣٥ سنة و قلبي أخيراً بمكانه
عيد ميلاد سعيد لي".
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