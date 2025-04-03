حكاية صداقة وخيانة في المسلسل السعودي "أكثر من خوات" .. قريباً

ميرنا وليد - بيروت - في قصة مشحونة بالغدر والخيانة والإنتقام، تنطلق الدراما الاجتماعية السعودية "أكثر من خوات" لتروي حكاية صادمة عن علاقة صداقة تتحوّل إلى مأساة.

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المسلسل الذي يُعرض على MBC1 و"شاهد"، يسلّط الضوء على المحامية الشابة لولوة، التي تعتبر صديقتها العنود أقرب من أخت، لتكتشف لاحقاً أن أقرب الناس إليها هي من دمّرت حياتها وطعنتها في ظهرها، لتبدأ لولوة رحلة انتقام صامتة من قلب صدمة موجعة.

العمل من تأليف ورشة "ذالاين" بإشراف علاء حمزة، إخراج سلطان العبد المحسن، وإشراف عام رشا علي، ويضم نخبة من الممثلين أبرزهم: أصايل محمد، نورا ياسين، شعيفان محمد، بندر الخضير، أحمد الرشيد، محمد المحسن وغيرهم.

الممثلة أصايل محمد تؤدي دور "لولوة"، الشابة الثرية التي ترعرعت في كنف أسرة محبة، واحتضنت العنود كأخت، لكن هذه الأخيرة، التي تعاني من ماضٍ قاسٍ ونشأة مختلة، تمارس أقسى درجات الحقد والشر بحق لولوة بدافع الغيرة والحرمان، كما توضح الممثلة نورا ياسين، التي تجسد شخصية "العنود"، ويظهر "سعود"، المحامي المثالي الذي يلعب دوره شعيفان محمد، كعنصر داعم للولوة ومصدر قوة في وجه المؤامرات التي تُحاك ضدها، محاولاً إنقاذها من الوقوع في فخ الجريمة التي تم تلفيقها لها.

أما المخرج سلطان العبد المحسن، فيؤكد أن العمل يحمل روحاً شابة ومشاعر متقلبة بين الحب والانتقام، ويثني على الأداء القوي من طاقم التمثيل، واعداً المشاهدين بدراما واقعية تعكس ملامح المجتمع السعودي الحديث، حيث صُوّرت المشاهد في قلب الرياض لإبراز جمال وتطور المدينة.

"أكثر من خوات" يُعرض من الأحد إلى الخميس، الساعة 6:00 مساءً بتوقيت السعودية، ابتداءً من 6 نيسان، ليقدّم للجمهور حكاية إجتماعية مشوّقة عن الثقة، الغدر، والمواجهة.