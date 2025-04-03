شكرا لقرائتكم خبر عن مروان بابلو يحيى حفلاً غنائيًا في دبى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى مطرب الراب مروان بابلو حفلاً غنائيًا، فى دبى اليوم 3 إبريل الجارى، حيث يقدم كل منهما باقة من أغانيهما التى اشتهرا بها، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

أحيا مطرب الراب مروان بابلو وكورال القاهرة الاحتفالي بقيادة المايسترو ناير ناجي، ديسمبر الماضى حفلهما فى أحد المولات بمنطقة السادس من أكتوبر، بحضور جماهيري ضخم، حيث امتزجت موسيقى كل منهما سوياً لأكثر من ساعة ونصف متواصلة، واستقبلا مطرب الراب ابيوسف كضيف شرف فى الحفل لينشد بعض أغانية على موسيقي الأوركسترا.

وكانت آخر حفلات قائد الأوركسترا ناير ناجي مع الموسيقار الكبير عمر خيرت، ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية الذى أقيم منذ عدة أسابيع قليلة داخل دار الأوبرا المصرية، والتى شهدت حضوراً ضخماً.

وسبق وطرح مروان بابلو أغنية "أبعد مدى" التي تعاون فيها مطرب الراب مولوتوف، في أول مشاركة لهما ببرنامج ريد بل مزيكا صالونات،